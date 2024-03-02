اجتماع مدير مهرجان "أيام الشارقة المسرحية" ولجنة التحكيم قبل ساعات من الافتتاح

يشهد قصر ثقافة الشارقة اليوم افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان "أيام الشارقة المسرحية" المقام برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمقرر أن تستمر فعاليتها حتى التاسع من مارس الجارى، ويشارك فيها 12 عرضا مسرحيا تنقسم بين المسابقة الرسمية والعروض المستضافة وعروض على الهامش.

وفى إطار التحضيرات للحفل الافتتاحي اجتمع منذ قليل أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح ومدير أيام الشارقة المسرحية مع أعضاء لجنة تحكيم تلك الدورة، وهم: الفنان التشكيلي ومهندس الديكور وليد الزعابي من الإمارات، المخرج د. مسعود بوحسين من المغرب، المخرج ناصر عبدالمنعم من مصر، المخرج والكاتب إيهاب زاهدة من فلسطين، والكاتب هزاع البراري من الأردن.

وأسست «الأيام» سنة 1984، وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على مجموعة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة، بمشاركة العديد من الفنانين الخليجيين والعرب، وتهدف إلى تنشيط وتطوير الحياة المسرحية بالدولة، وتنمية الوعي الإبداعي من خلال الندوات والملتقيات الفكرية والفنية والعروض المسرحية، ودعم وإبراز التجارب الفنية المحلية الرائدة والمتميزة.