شبورة مائية وطقس دافئ نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وطقس بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مع نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.. وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 28 العظمى والصغرى 14 درجة .