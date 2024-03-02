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السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المؤبد لمتهم بحيازة 200 قطعة حشيش في القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة  بالسجن المؤبد لمتهم  لحيازة الحشيش بدائرة قسم شرطة المرج
وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات  تفيد قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن القبض علي عاطل  ف.م  يقوم بالإتجار في المواد المخدرة

وتفتيش المتهم  وجد حقيبة معه سوداء اللون و بفتحها بمواجهته عثر  داخلها علي ٢٠٠ قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المادتين المضبوطتين لجوهر الحشيش المخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

المؤبد لمتهم حيازة 200 قطعة حشيش القاهرة