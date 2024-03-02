المؤبد لمتهم بحيازة 200 قطعة حشيش في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لمتهم لحيازة الحشيش بدائرة قسم شرطة المرج

وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن القبض علي عاطل ف.م يقوم بالإتجار في المواد المخدرة

وتفتيش المتهم وجد حقيبة معه سوداء اللون و بفتحها بمواجهته عثر داخلها علي ٢٠٠ قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المادتين المضبوطتين لجوهر الحشيش المخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة