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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس الوزراء: إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية بمصر

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن المؤتمر الدولى للسياحة الصحية يتطرق إلى صناعة السياحة العلاجية، مضيفا ان الدولة أعلنت فى أوائل شهر يناير الماضى عن إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية على مساحة 40 فدان باستثمارات تجاوزت مليار ونصف مليار جنيه مصري.

وأضاف مدبولي خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الدولى للسياحة الصحية، والمقام فى العاصمة الإدارية الجديدة "السياحة العلاجية تعد مجالا خصبا لاستقبال الاستثمار الأجنبى المباشر.. والدولة تدعم كل مقومات الجذب السياحى من خلال المشروعات السياحية الكبيرة مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة.

واشار رئيس الوزراء أن الناتج المحلى الإجمالى لبعض الدول العملاقة مثل اليابان، يعبر عشرات الملايين سنويا حدود بلادهم الوطنية لتلقى الرعاية الصحية، هذا النمو الكبير التطورات المتلاحقة فى قطاع الرعاية الصحية والابتكارات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة.

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