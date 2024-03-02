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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 30320 شهيدا و71533 مصابا بغزة منذ 7 أكتوبر

شهداء غزة
شهداء غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتقاء 30320 شهيدا و71533 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في اليوم الـ148 من الحرب على قطاع غزة، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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