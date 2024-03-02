ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 30320 شهيدا و71533 مصابا بغزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتقاء 30320 شهيدا و71533 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في اليوم الـ148 من الحرب على قطاع غزة، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.