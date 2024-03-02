تفاصيل البرنامج الثقافي لجمعية مصر الجديدة في رمضان

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، عن انطلاق البرنامج الثقافى التى تنظمه الجمعية في كافة منصاتها الثقافية والابداعية عن شهر مارس الجارى بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك، والتي تقدم من خلالها باقةً متنوعةً من الفعاليات التى تعد امتدادا ثريا لبرامج ثقافية حافلة بالأنشطة والفعاليات التي تثرى المشهد الثقافي، وتسهم في نشر قيم الإبداع والابتكار، وتفتح آفاقا أرحب للحوار الفكري البناء في العديد من القضايا التي تهم المثقفين المبدعين قطاعات عديدة بالمجتمع.

وقال الدكتور نبيل حلمى ان المنصات الثقافية التابعة للجمعية وهى مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل ومتحف الطفل، تقدم خلال شهر مارس الجارى مخططا برامجيا متنوعا، يأتي تماشيا مع رؤية واستراتيجية الجمعية، ويهدف إلى تقديم محتوى ثقافي ومعرفي من اجل توعية الجمهور بشتى القضايا التى تهم المجتمع، ويضم المخطط مجموعة متنوعة من البرامج .

وأشار حلمي إلى أنه من بين تلك الفعاليات عرض ومناقشة فيلم "شتغالة " والذى تنظمه مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة من مساء اليوم السبت مناقشة دكتور سامح توفيق واحمد العرابي، وهو الفيلم الرابع لفرقة الياسمين للفنون والرابع في مسيرة الفنان حمدي السيد الإخراجية في عالم السينما بعد أفلامه الثلاثة (هرم واحد كفاية)، (شياكة) و(آمال وهيام )، فيلم (اشتغاله) بطولة: حمدي السيد - وسام صبحي - فاتن واصل - هناء فاروق طارق الشريف – ياسمين علاء- مروان محمود – حنان العارف- محمد عرفه تأليف ومونتاج: أحمد العرابي تصوير وتصميم بوستر: سيف المنسي إعداد موسيقي ورسم لوحات وإخراج حمدي السيد.

بينما قدمت مكتبة مصر الجديدة للطفل امس الجمعة محاضرة بعنوان " غرس القيم والأخلاق للأطفال " تناولت المحاضرة التاكيد على الصفات الايجابية عند الأطفال ونبذ الصفات السلبية ومحاولة الابتعاد عنها قدم الندوة الدكتورة ايمان ممتاز.

كما تنظم مكتبة الطفل ندوة اون لابن عبر منصة زوم بعنوان " مراهقة امنه " تتناول مرحلة المراهقة والاحتياجات النفسية للمراهقين وأكثر المشكلات النفسية والسلوكية للمراهقين يقدم المحاضرة الدكتورة هدير محمد وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم السبت

فيما تنظم مكتبة المستقبل اليوم السبت ٢ مارس ٢٠٢٤ الساعة 2 ظهرا ندوة (( الخلافات بين الأخوة )) للاستاذة / غادة قناوي أخصائي تعديل سلوك.