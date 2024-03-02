ندوة عن أهمية التجارة الخارجية المصرية بمعهد الاقتصاد الزراعي

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دوره تدريبية بعنوان "اهميه التجارة الخارجية المصرية" والتي تستهدف التعريف بأهمية التجارة الخارجية في زيادة الميزان التجاري الزراعي، ودراسة التحديات التي تواجهها، وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة مثل التجارة الإلكترونية مقوماتها وتحدياتها، البورصات الزراعية ومقوماتها، الآثار المتوقعة لانضمام مصر لتكتل البريكس.

وقال د عبدالوكيل أبوطالب القائم بعمل مدير معهد الاقتصاد الزراعي انه شارك في الدورة نخبة من خبراء وأساتذة الاقتصاد الزراعي ومن خلال جلسات الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام تم مناقشة اهمية تحسين التجارة الخارجية الزراعية المصرية.

وخلصت الدورة الى مجموعة من التوصيات اهمها الاستفادة من انضمام مصر لتكتل البريكس للعمل على تأمين الحصول على الواردات الزراعية من السلع الاستراتيجية الاساسية وخاصة الحبوب واللحوم والتي تعتبر دول تكتل البريكس من أهم دول العالم المصدرة لها، واهمية العمل على تنويع الاسواق الاستيرادية المصرية خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة بالعالم، والعمل على تنمية الصادرات الزراعية المصرية في الاسواق الخارجية وتحسين تنافسيتها وخاصة اسواق الاتحاد الاوروبي والدول العربية من خلال تحسين الجودة للصادرات الزراعية المصرية واستغلال المزايا التفضيلية الممنوحة لمصر للدخول الى اسواق الاتحاد الاوروبي والدول العربية.