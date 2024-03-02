طلاب "علوم القناة" يزورون مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد

نظمت كلية العلوم بجامعة القناة زيارة ميدانية لـ50 طالبا إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إن مشروع الفيروز يُعد أضخم مشروع سمكي في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بمساحة 16342 فدان.

وأوضح أن المشروع يتكون من عدد (5908) أحواض أرضية لأسماك بحرية (جمبري، دنيس، قاروص، بوري، توبار، سهيلي، سيجان، لوت)، منهم 332 حوض مياه عذبة ( بلطي، قشر بياض، قراميط ) بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن أسماك وجمبري سنويا.

وتوجه الطلاب لزيارة مصنع فرز وتعبئة وتغليف الأسماك، ومصنع الثلج بطاقة إنتاجية، ثم محطة رفع المياه المالحة، ومحطة معالجة الصرف،

ومجمع المعامل المركزية للفيروز لقياس جودة المياه والأعلاف وصحة الأسماك.

وفي نهاية الزيارة التي استمرت 5 ساعات متواصلة داخل المزرعة- توجه الطلاب إلى مقر إدارة المزرعة؛ لأخذ الصور التذكارية ومنها إلى قاعة الاجتماعات بالشركة؛ لتوجيه كلمات الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الزيارة.