تاج الدين: مصر تذخر بمقومات وكوادر تجذب السياحة العلاجية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر لديها الكوادر الطبية التي تؤهلها لتصبح مقصدا عالميا للسياحة الصحية، كما تتمتع بمقومات طبيعية فريدة تجعلها في مصاف الدول المتنافسة بمجال السياحة العلاجية.

جاء ذلك على هامش افتتاح المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، والذي يقام اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف تاج الدين، أن الهدف من دعم وتنمية القطاع الصحي هو تحقيق رفاهية الإنسان من كل النواحي وهنا تأتي أهمية كل الجوانب الخاصة بالصحة، ووضعت الدولة خطة استراتيجية للوصول إلى 30 مليون سائح، ما يتطلب تطوير منتجات جديدة تجذب السائحين، وإن كان التفكير في السياحة العلاجية ليس وليد اليوم بل كانت الدولة تخطط له منذ سنوات غير أن الظروف العالمية تعرقل هذا الامر.

وتابع: "السائح الذي يأتي إلى مصر له رغبات متنوعة سواء سياحة أثرية أو شاطئية أو للعمل، وبالتالي من الوارد أن يكون هناك احتياج للقطاع الصحي خلال فترة تواجد السائح في مصر ولو على سبيل الاطمئنان، وتجربة مصر في السياحة العلاجية معلومة للجميع فنحن نستقبل أعدادا كبيرة من الدول العربية من أجل العلاج داخل مصر".

وأشار مستشار الرئيس، إلى أن مستشفيات ومؤسسات الدولة الصحية قادرة على دعم السياحة العلاجية، والتي بدورها تنعش الاقتصاد الوطني كما ان المؤسسات الطبية ومواقع العلاج التكميلي لديهم الخبرة في التعامل مع ضيوف مصر، وهناك إيمان كامل وبتجربة وخبرة بقدرة الكوادر الطبية البشرية على العلاج بشكل كامل".

وأوضح أن المؤتمر يضم 14 جلسة يتحدث فيها 70 متحدثا من 22 دولة، بينها أمريكا والسعودية والإمارات.