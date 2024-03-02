الأهلي يبدأ استعداداته للزمالك بنهائي كأس مصر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلى اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها مساء الجمعة المقبلة في السعودية في نهائي كأس مصر.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي أقيمت أمس باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسي في مباراة يانج أفريكانز تدريبات استشفائية للتخلص من الاجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على السفر يوم الأربعاء المقبل للسعودية لخوض المباراة المرتقبة ويخوض الأهلي التدريب مرتين في السعودية استعداداً لخوض نهائي الكأس الذي يُقام لأول مرة خارج مصر.

ونفذت تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، بعد ساعات قليلة فقط من طرحها.

وبلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على إنبي 3- ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.