اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب

ينطلق، اليوم السبت بالقاهرة، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب، بعنوان"مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، ومجلس الوحدة الإقتصادية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى والسفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ونخبة من خبراء الضرائب بالوطن العربي والأمم المتحدة واليابان.

وأكد الدكتور عيسى الشريف عضو مجلس الشيوخ المصري وأمين عام إتحاد خبراء الضرائب العرب، أن المؤتمر الدولي الأول للاتحاد سيشهد مشاركة واسعة من خبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي بالوطن العربي والأمم المتحدة واليابان، ويهدف المؤتمر إلي العمل على تعزيز الوعى لدى المشاركين فى مفاهيم الذكاء الأصطناعي والتقنيات والتحديات والفرص المستقبلية ودورها في المنظومة الضريبية وتطويرها، كذلك إبراز الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي وتأثيره على سرعة وإنجاز العمليات الضريبية، وإيجاد آلية تعمل على الإصلاح والتطوير الضريبي العربي من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الإستثمارات العربية وتطوير منظومة الضريبية لبناء مجتمع ضريبي عربي يتكيف مع التطورات العالمية والتحديات الحالية والمستقبلية للنظم الضريبية العربية ومدى فاعلية دور الذكاء الاصطناعى من أجل النهوض بالمنظومة الضريبية العربية بما يتوافق مع المعايير والنظم الضريبية العالمية أملًا في منظومة ضريبية موحدة في ظل عالم متغير،وتوفير منصة لعرض الأبحاث والإبداعات الفكرية الجديدة والمشاركة المعرفية لتطوير المنظومة الضريبية والعمل على ابراز أهمية البحوث والابتكارات والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعى وتطوير المهارات والخبرات وتعزيز الكفاءات وتشجيع الإبتكارات وتبادل الأفكار والاستراتيجيات لتعزيز التقدم والتطوير للمنظومة الضريبية.



يأتي في مقدمة حضور المؤتمر كلا من معالى السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية والدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى بالإنابة عن معالى رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر والسفير مهند عبد الكريم العلكوك رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزاله المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا.

أضاف أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب، أن المؤتمر الذي سيقام بفندق سيمراميس أنتركونتينينتال بالقاهرة برعاية رئيس الوزراء المصري ومجلس الوحدة الاقتصادية، سينعقد برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالهادي مقبل رئيس الاتحاد، والأستاذ الدكتور رمضان صديق أستاذ الأقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي وعميد كلية الحقوق – جامعة حلوان الأسبق ومستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ونائب رئيس إتحاد خبراء الضرائب العرب ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ونائب رئيس المؤتمر الذي سيدور حول أربعة محاور أربعة هي:

- الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على التشريعات الضريبية.

- آليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

- واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعى.

- الضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة.

سيتم مناقشة محاور المؤتمر خلال أربعة جلسات يعقبها أصدار البيان الختامي وأعلان توصيات المؤتمر والاعلان عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين اتحاد خبراء الضرائب العرب مع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.