«الكهرباء»: دعم مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزًا إقليميًا

أكدت وزارة الكهرباء نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مشيرا الى الجهود التي يبذلها القطاع لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية تكنولوجيا عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتقدم 13 مستثمر جديد بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية وان اجمالى القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 ميجاوات كما تم توقيع عدد (11) اتفاقيات إطارية.



جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير وقيادات القطاع لمتابعة آخر الأعمال الجارى تنفيذها والمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030.



وأكدت الوزارة الإجراءات التى يتم اتخاذها لدعم مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجاري دراستها بين (مصر /قبرص، ومصر / والأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا ).



وأكدت أنه تم بين مصر والأردن توقيع اتفاقية اطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين البلدين وتم نهو دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م.و بدلا من 550 م.و. على الجهد 500 ك.ف. وحول الربط المصرى / الليبى إمكانية رفع القدرة المنقولة إلى الجانب الليبي تم إجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 م.و على جهد 220 ك.ف الى 2000 م، على جهد 500 ك.ف.



واستعرضت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريرًا أكدت فيه تنفيذ استثمارات بلغت حوالي 5،7 مليار جنيه مصري وذلك لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالي وفائق واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالي وفائق وتوسع واضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي وتوسع وجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالى وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية هذا وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5،88) % لتصبح (128968،5) م.ف.أ كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807،1) كم وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547،7) م.ف.أ كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0،4) % لتصبح (24697،1) وتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة.