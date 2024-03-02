قصص أطفال ناجية من السفينة الشهيرة "تايتنك"

سفينة تايتنك اشهر سفينة على مر التاريخ بسبب القصة المأساوية التي حدثت لأكبر سفينة في العالم آنذاك حيث غرقت السفينة في أول رحلة لها وبالرغم من المقولة الشهيرة عنها "السفينة التي لا تغرق"، غرقت السفينة وعلى متنها آلاف الأشخاص من حول العالم فيهم الرجال والنساء والأطفال، السفينة كانت مليئة بالقصص والحوادث الانسانية خاصة الأطفال وهناك عدة قصص لناجين أطفال يمتلكون قصص مخيفة.

غرقت السفينة بسبب اصطدامها في جبل جليدي في يوم 15 أبريل عام 1912 وهي في طريقها من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان على متنها عدد كبير من الأثرياء وتوفي عدد كبير من الاشخاص في الساعات الأولى من غرق السفينة بسبب وجودهم فيالمياة الباردة بشدة.

-قصة الطفل روبرت سبيدن:

كان في عمر السادسة عشر على متن السفينة مع والده ووالدته، بعد حادث السفينة كتبت والدته كتاب لابنها وكيف مر حادث السفينة عليها ومحاولتها هي ومربيته تهدئته وكان هو ووالدته آخر الأشخاص الناجين من السفينة على متن أحد قوارب النجاة الاخيرة والتي كانت مليئة بالرجال لأن سياسة الانقاذ في البداية كانت للنساء والاطفال.



-قصة الطفل وليام كارتر الثاني:

كان في الحادية عشر من عمره على السفينة وكان راكبا من الدرجة الاولى لان عائلته احد اغنى العائلات على تايتنك وعندما حدثت الكارثة على السفينة اصطفت عائلته لركوب قوارب النجاة ولكن اعتقد البعض انه يمتلك سن اكبر من سنه الحقيقي ورفض ركوبه القوارب مع عائلته ثم بعدها استطاع التفكير بشكل ما حيث تنكر كفتاة لصعود القوارب.

-قصة الطفل إيفا هارت:

كان يبلغ من العمر ٧ سنوات فقط وكان هو ووالدته من ركاب السفينة في الدرجة الثانية وبعد تمكنه من صعود قوارب النجاة مع والدته فقد في المحيط البارد القاتل ولكن نجت والدته وحكت قصتها هي وهارت.

-قصة الطفلة جان هيباخ:

كانت عمرها ١٦ عام عندما سافرت على تايتنك وعندما اصطدام السفينة لم تستيقظ حتى سمعت أصوات الإنذار والقلق وصعدت هي ووالدتها على سطح السفينة واستطاعوا الصعود على قوارب النجاة وحكت مشهد مشاهدتها للسفينة من بعد وأن السفينة تغرق بالكامل وتنطفئ أنوارها.



-الطفلة مادلين فيوليت ميلينغر:

كانت تبلغ من العمر ١٣ عاما وكانت من ركاب الدرجة الثانية وصعدت على سطح السفينة مع عائلتها وصعدت على قارب نجاة وحكت بعد النجاة منظر تركها للسفينة وعليها أشخاص يصرخون وصراخ اشخاص اخرين في الماء المثلج.

-الطفل جاك ثاير:

كان في عمر ١٧ عاما وعلى متن تايتنك هو وعائلته ووقت الاصطدام انفصل مع احد اصدقائه الذين تعرف عليهم على السفينة عن عائلته وحاول مع صديقه الوصول لقوارب النجاة ورفض المسئولين نزولهم قوارب النجاة فقرر هو وصديقه القفز في المحيط لان السفينة بدأت في الغرق كمحاولة للبقاء على قيد الحياة ولم يرى ثاير صديقه بعد القفز في الماء فقد سحبه الماء أما ثاير فقد سحبه الماء أيضا إلى قارب نجاة قابل للطي كان مقلوبا وتعلق به ونو ٢٨ شخص آخر حتى وصلوا إلى بر الأمان وكانوا من القصص التي لديها حظ كبير في النجاة.

-قصة أطفال نافراتيل:

أحد القصص الغريبة على السفينة فقد أخذ والد الأطفال وهو "نافراتيل" ابنيه الصغار للهرب إلى الولايات المتحدة من طليقته بعد أن انفصل عنها واخذت حضانة الأطفال وعند الصعود على قوارب النجاة قام بلف أطفاله ببطانية لابقائهم دافئين وعاش الأطفال وترك والدهم على متن السفينة واتضح أن الطفلين يتحدثان الفرنسية فقط ولم يتمكن الركاب من التواصل معهم بالإنجليزية فتطوعت راكبة من أخذهم الى نيويورك للحفاظ على سلامتهم ولمعرفة ماذا يجب أن يفعلوه حتى تمكنت والدتهم من مشاهدة صورة لهم في إحدى الصحف في فرنسا وذهب الىنيويورك لاستعادتهم وعادوا جميعا إلى فرنسا وعاشوا معًا.

-قصة الطفلة ميلفينا دين:

كانت أصغر راكبة على السفينة وتبلغ شهرين فقط وكانت هي وعائلتها من مسافرين الدرجة الثالثة وتمكنوا من الصعود على قوارب النجاة والوصول بأمان إلى نيويورك بالرغم من ان الفتاة لم تتذكر أي أحداث لكن اسمها أحد أسماء ركاب السفينة لأنها آخر شخص يموت على متن السفينة حيث عاشت لسن 97 عاما وتوفيت عام 2009.

-قصة الطفلة ماري لاينز:

كانت تبلغ ١٦ عاما عندما كانت على متن السفينة مع والدتها وكانت قريبة مع والدتها من سطح السفينة وشاهدوا لحظات الاصطدام الأولى والجليد في جميع أنحاء السفينة ووصلوا إلى قارب النجاة وشاهدوا وهم عليه السفينة وهي تغرق وسماع الصرخات من بعيد لمن لم ينجوا.

