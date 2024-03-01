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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية المستدامة للحياة البرية" بزراعة عين شمس

الاستاذ الدكتور ثناء
الاستاذ الدكتور ثناء النوبي عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس
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تحتفل غدا  كلية الزراعة بجامعة عين شمس باليوم العالمي للحياة البرية بإطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية المستدامة للحياة البرية" بحضور اللواء ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث نيابة عن حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث وبحضور السفير محمد  عبد الغفار  رئيس المجلس الأقتصادي الأفريقي  منسق عام المؤتمر  نجلاء محمد عبيد  مدير عام البرامج الجديدة  و المشرفة الأكاديمية لنموذج الأغذية و الزراعة بجامعه عين شمس و هبه نور الدين و سماح هاشم كلية الزراعة جامعة عين شمس و دينا أحمد – مركز بحوث الصحراء   وممثله عن نموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس ورئيسه النموذج الطالبة سلمي عصام فؤاد  كلية الزراعة جامعة عين شمس.
 

البحوث الزراعية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الزراعة واستصلاح الأراضي القومي للبحوث جامعة عين شمس