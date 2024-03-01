ads
الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

كيربي: سنضاعف الجهود لفتح ممر بحري للمساعدات في غزة

كيري
كيري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي إن أمريكا ستضاعف الجهود لفتح ممر بحري للمساعدات في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف أن إيصال المساعدات لغزة جوا عملية صعبة عسكريا، مردفا: «نحاول إيصال المساعدات لغزة دون تعريض المدنيين لخطر، ونبذل قصارى جهدنا لإيصال المساعدات».

وأردف: «الخطر الأكبر ضمان عدم تعريض أحد للخطر خلال إيصال المساعدات، نحاول إيصال المساعدات إلى مناطق آمنة في غزة».

وتابع: «سننفذ أكثر من عملية إسقاط جوي أمريكي للمساعدات على غزة، وسنبذل قصارى جهدنا لإطلاق سرح المحتجزين في غزة».

القاهرة الاخبارية المحتجزين في غزة المساعدات لغزة