بايدن: الولايات المتحدة ستنقل مساعدات إنسانية جوا إلى غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستنقل مساعدات وإمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن الجيش الأمريكي يعمل على إرسال هذه المساعدات عبر الإنزالات الجوية للفلسطينيين في الأيام المقبلة.

وفي حديثه في المكتب البيضاوي، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستفعل ما في وسعها لإرسال المساعدات إلي غزة، التي تتعرض لقصف عنيف من قبل إسرائيل منذ "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي.

واضاف : إن المساعدات لا تتدفق إلى غزة بالسرعة الكافية وإنه يعمل على التوسط في اتفاق فوري لوقف إطلاق النار يسمح بمساعدة إضافية لغزة.