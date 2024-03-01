نصائح غذائية لشهر رمضان المبارك .. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذي يأتي بالخير مصحوبا بنفحات ربانية جميلة، وعادات وتقاليد مورورثة منا من يمارسها بشكل صحي وسليم ومنا من يمارسها بشكل خاطئ يؤثر على صحته .

تقدم الدكتورة منال عزالدين باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية عدة نصائح غذائية لشهر رمضان المبارك .



1- الاهتمام بتناول السوائل بين الفطار والسحور خاصه المياه ولا داعي لتناول كميات مياه زائده عن حاجه االجسم بعد تناول السحور بغرض عدم الشعور بالعطش في اليوم التالي لان الجسم يتخلص من الكميات الزائدة من الماء في الساعات الأولى من الصيام و جسم الانسان لا يخزن الماء.

2- تجنب تناول الشاي والقهوة في السحور لمنع حدوث الارق بالإضافة الى ان الشاي والقهوة مدرين للبول وبالتالي الجسم يتخلص من كميات سوائل كبيره في بداية يوم الصيام مما يسبب الشعور بالتعب في اليوم التالي للصيام.

3- عدم تجاهل وجبه السحور لأنها وجبه مهمه ويفضل تأخيرها قدر المستطاع ومن أفضل الأطعمة على مائدة السحور (الفول – البيض- الزبادي -الحليب -الجبن القريش -التمر -الخبز البلدي) وينصح بالابتعاد عن المقليات (الطعميه)والتوابل والمخلل لأنها تزيد الشعور بالعطش.

4- الاعتدال في تناول كميات الطعام على مائدة الإفطار لتجنب الشعور بالتخمة والكسل بعد الإفطار.

5- التأكد من ان كل الوجبات تحتوي على النشويات كالخبز البلدي والأرز والمكرونة والفريك التي يمتصها الجسم ببطي وبالتالي تنظم مستوى السكر في الدم ولا ينصح بتناول أكثر من صنف نشوى في الوجبة الواحدة.

6- الاهتمام بتناول طبق السلاطة على مائدة الإفطار لانه يساعد على الشعور بالشبع.

7- تجنب النوم بعد الفطار لانه يسبب العديد من المشاكل الصحية و أفضل شي بعد الفطار صلاه التراويح والمشي والرياضة.

8- يفضل تناول وجبه خفيفة في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

9- رمضان يتميز بأصناف الحلويات الشهية ولا مانع من تناولها للشخص السليم الذي لا يعاني من مرض السكر ولكن بلا افراط او تفريط وأفضل وقت لتناول الحلويات الشرقية بعد صلاه التراويح وقبل السحور بفتره لان زيادة المتناول من السكر يزيد من العطش في اليوم التالي وينصح بشرب الماء او اللبن الرائب بعد تناول الحلويات للتقليل من تأثير السكر على اجسامنا.

10- ينصح بتناول الفواكه لما تتمتع به من قيمه غذائية كبيره ومعادن وفيتامينات والياف ولكن للأسف يغفل عنها الكثيرين في الشهر الفضيل وينصح بتناول الفاكهة بالتبادل مع الحلويات الشرقية أي يوم حلوى ويوم فاكهه لتقليل الضرر من الحلويات الشرقية ويفضل تناول الفواكه يوميا.

11- يسأل الكثيرون عن أفضل وقت لممارسة الرياضة وهو قبل الفطار بساعه اوبعد الفطار.

12- أفضل شي الإفطار على المياه والتمر لان المياه بتعوض حاله الجفاف التي كان عليها الجسم اثناء الصيام والتمر يعوض السكر ونقص الفيتامينات الذي يحدث اثناء الصيام لكن لا نكثر عن 3 تمرات خاصه لو الشخص مريض سكر.

13- تجنب تناول الاملاح والمخللات خاصه مرضى القلب والضغط والكلى كما ان الاملاح تزيد شعورنا بالعطش.

14- يفضل تناول العصائر الطبيعة والمشروبات الرمضانية كتمر هندي والكركديه وقمر الدين مع تجنب اضافه الكثير من السكر والبعد التام عن العصائر البودر والمشروبات الغازية نظرا لأضرارها الصحية.

15- على أصحاب الامراض المزمنة مثل القلب والسكر و الكلى والكبد مراجعه الطبيب قبل الصيام.

16- تناول الخضروات والفواكه من الامور الهامة في الشهر الفضيل لارتفاع محتواها من الالياف والتى تساهم فى تجنب حدوث الإمساك لأنه شائع الحدوث في رمضان.

17- تجنب هدر الطعام.