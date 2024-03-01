خبير علاقات دولية : مصر تسعى لوقف إطلاق النار حقناً لدماء الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، تعليقاً على توجيهات الرئيس السيسي، بإطلاق قافلة مساعدات جديدة لأهالي غزة تحمل 40 طن مساعدات، إنه يأتي في إطار الدور الإنساني المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمستمر في تقديم المساعدات لهذا الشعب.

وأضاف «أحمد»، في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الشعب الفلسطيني في غزة يمر بأزمة ومحنة إنسانية شديدة وتحديات غير مسبوقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وبالتالي فإرسال قافلة المساعدات والإغاثة يسير بالتوازي مع جهود مصر الحثيثة والدؤوبة لوقف إطلاق النار والعمل على التوصل لهدنة إنسانية جديدة.

وتابع : «الهدنة الإنسانية الجديدة تسعى مصر لأن تكون طويلة لحقن دماء الشعب الفلسطيني الذي يسقط يومياً منهم شهداء، وآخر جرائم إسرائيل بحق أهل غزة كانت مجزرة دوار النابلسي، وهي المذبحة التي استهدفت فيها قوات الاحتلال الفلسطينيين العزل».