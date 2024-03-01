سامح شكري: الوقت يضغط علينا ولابد من وقف إطلاق النار قبل رمضان

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنَّ وقف الهجمات على المدنيين بقطاع غزة، مسألة حساسة للغاية لمصر، ويتم من أجل ذلك عمل مباحثات منذ فترة طويلة، مؤكداً أن مناطق الاشتباكات تشهد مأساة يجب وقفها في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول إلى وقف دائم للنار.

وأضاف وزير الخارجية في كلمته خلال جلسة نقاش في منتدى أنطاليا بتركيا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، : إن لم يتم وقف اطلاق دائم للنار في أقرب وقت ممكن، فقد تتحول الأزمة في غزة إلى مآس أخرى على مستويات مختلفة .

وتابع : نعرض العديد من المقترحات مع نظرائنا في قطر وأمريكا ونتباحث معهم من أجل وقف الهجمات وخصوصا أن هذا سيخدم اخوتنا الفلسطينيين والوقت يضغط علينا.

واستطرد «شكري»: «شهر رمضان على الأبواب ونحن نسعى لوقف إطلاق النار قبل دخول الشهر الكريم وإلا فالنتائج ستكون أسوأ بكثير والوضع سيتفاقم مشيرا الى ان البعض يتحدث عن عقوبات وفى الضفة الغربية ثمة نقاشات وحديث عن أزمات عدة».