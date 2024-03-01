الأمم المتحدة: 10 أطفال في غزة ماتوا جوعا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 10 أطفال فلسطينيين ماتوا جوعا في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

جاء ذلك بعد أن حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن القيود الإسرائيلية الصارمة على دخول المساعدات إلى القطاع تخلق "مجاعة من صنع الإنسان."

وقال المتحدث باسم وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة كريستيان ليندماير، في بيان اليوم الجمعة، إن عدد الأطفال في غزة الذين لقوا حتفهم من المجاعة "للأسف يمكن أن يكون أعلى."

وأضاف: "الطعام والإمدادات نادرة للغاية لدرجة أننا نتوقع أن يحدث مثل هذا الأمر،" في إشارة إلي المجاعة التي يعاني منها الفلسطينيين، متابعا: "تم قطع الإمدادات الغذائية عمدا."

وبحسب الأرقام، من بين جميع السكان الذين يزيد عددهم عن 2.2 مليون نسمة في غزة، يواجه واحد من كل أربعة مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ويواجه حوالي 1,17 مليون فلسطيني مستويات "طارئة" من انعدام الأمن الغذائي، ومحنة 500000 آخرين "كارثية"، وفقا للمتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك.