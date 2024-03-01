إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بكرداسة

أصيب 3 أشخاص بحروق في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة.
تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بدائرة المركز
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز وانفجار الاسطوانة نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بحروق جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.