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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بمستشفيات ميدانية: «مستشفيات غزة عاجزة»

غزة
غزة
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أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الأحياء السكنية، مضيفًا: «وطواقمنا تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان»، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وطالب بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية لأن مستشفيات القطاع عاجزة عن تقديم العلاج للجرحى.
وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية لا تقيم أي وزن للمجتمع الدولي وقراراته، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت، أن إقامة بؤرة استيطانية جديدة في اللبن الشرقية استخفاف بلأي جهود مبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي وحل الصراع.

الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية