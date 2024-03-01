الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للأعشاب البحرية

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 1 مارس اليوم العالمي للأعشاب البحرية، ولهذا اليوم أهمية كبيرة في دعم الأمن الغذائي وتخفيف اضرار تغير المناخ واثراء التنوع البيولوجي وتنقية المياه وحماية السواحل ومكافحة الأمراض واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 265/76 في مايو 2022 بأن يكون هذا اليوم يوم عالمي للأعشاب البحرية سنويا، ويأتي القرار من أجل تسليط الضوء على الحاجة المحلة إلى إذكاء الوعي على جميع المستويات وتيسير الاجراءات الرامية إلى حفظ الأعشاب البحرية.

ويأتي اليوم من أجل المساهمة في ضمان صحة وتنمية الأعشاب البحرية لأنها نباتات بحرية مزهرة تنمو في المياه الضحلة في انحاء العالموتغطي مشاحة تفوق 300 الف كليومتر مريع لذلم فهي أحد الموائل الساحلية الأوسع انتشار على وجه الأرض وتشكل مروجا واسعة تحتسطح الماء لذلك فهي موائل معقدة وعالية الانتاج وغنية بيولوجيا ولها أهمية كبيرة في مد النظام الإيكولوجي، وتسهم بشدة في تعزيز عافيةالنظم الإيكولوجية في العالم.



والأعشاب البحرية لها أهمية كبيرة في الانتاج العالمي للأسماك حيث تؤمن موائل تفريخ قيمة لأكثر من خمسة مصائد للأسماك الأضخم فيالعالم، وتتيح الغذاء لآلاف انواع من الأحياء بما فيها الأسماك والمحاريات والأنواع المهددة بالانقراض وتحسن الأعشاب البحرية نوعية المياهبتصفية المغذيات والملوثات وتدويرها وتخزينها وتقال من وجود البكتريا البحرية المسببة للأمراض الأمر الذي لا يحمي البشر بشكل غيرمباشر فحسب بل يقلل الأمراض التي تصيب المرجان ويخفف تلوث الأغذية البحرية.