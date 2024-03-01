سامح شكري: الدمار يملأ غزة.. والدول الداعمة للسلام بالمنطقة كثيرة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الدمار أصبح في كل مكان بقطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر تعمل على الوصول إلى قرار أممي لوقف إطلاق النار وتحمل الأمم المتحدة المسؤولية إزاء ما يحدث في غزة.

وأضاف "شكري"، خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»: «المسؤولية الأممية مهمة جدا في هذا الإطار، والدول التي تدعم السلام في المنطقة كثيرة وعلى رأسها مصر وتركيا، لكن للأسف، فإننا لم نستطع أن نغير الوضع لأن العراقيل كثيرة ودورنا محدود بسبب تلك العراقيل".

وتابع: "لهذه الأسباب كلها نحس بقلق كبير، وخاصة فيما يتعلق بعدم قدرتنا على تغييير الواقع، لكننا مازلنا نعمل مع شركائنا على مستوى الأمم المتحدة".