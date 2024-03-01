التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا استثنائيًا لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، وذلك لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

يهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا في غزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

ويعقد يوم الاثنين 4 مارس اجتماع تحضيري لكبار الموظفين في مقر المنظمة لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في اليوم التالي.

وقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استمرار المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً المجزرة البشعة التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة.

وتجدد المنظمة دعوتها الملحة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حاليًا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع مرصد إعلامي تم إطلاقه وباشر عمله ويعمل على رصد تلك الجرائم وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.