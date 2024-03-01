المفتي: البحث العلمي لا حدود له ما دام لا يخرج ضررا أخلاقيا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن العلوم كلها متكاملة، وهناك علاقات بين علوم الفتوى والعلوم الأخرى، لافتا إلى أنه لا يمكن فصل العلوم الشرعية عن العلوم الأخرى وفنون الحياة.



وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "ونحن الان في عصر التخصص نحتاج دعم العلاقات البينية بين الفتوى والعلوم الأخرى مثل الهندسة والطب والتكنولوجيا والفنون وعلوم النفس والاجتماع، ونحن في دار الإفتاء المصرية ندعم هذا".



وأوضح: "نحن نستهدف بانه لا توجد علاقة تضاد بين الدين وما انتهى إليه وبين علوم الدنيا، فالإسلام منذ جاء يعمل على عيش حقيقي للإنسان، فالعلم من الدين والدين يحس علي العلم والنظر والتدبر واعمال العقل، والبحث العلمي لا حدود له ما دام لا يخرج ضرر أخلاقي".



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

