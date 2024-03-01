سفراء اللجنة الخماسية يجتمعون مع رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية

قال أحمد سنجاب ، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إن لقاء سفراء "اللجنة الخماسية" من الدول العربية والدولية المعنية بالوضع في لبنان مع رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يأتي ضمن سلسلة لقاءات قامت بها على مدار الأسابيع القليلة الماضية من أجل الإسراع بانتهاء الشغور الرئاسي الذي يبدأ اليوم شهره السابع عشر.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من الخلافات بين القوى السياسية التي عرقلت عملية الانتخاب على مدار الفترة الماضية، لكن اللجنة الخماسية تبذل جهودا مكثفة من أجل احتواء هذه الخلافات وتقريب وجهات نظر وخلق أرضية مشتركة يمكن للقوى السياسية اللبنانية العمل من أجلها وصولا لانتخاب رئيس جديد للبلاد في

أسرع وقت ممكن كما ذكر سفير مصر في لبنان علاء موسى اليوم.

ولفت إلى أن السفير المصري صرح بعد الاجتماع بأن اللجنة الخماسية موحدة بوجهة نظر واحدة ومستعدة لتقديم كل الدعم للقوى السياسية اللبنانية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، وعبر أيضا عن تفاؤله من قرب انتخاب رئيس في ظل اللقاءات المكثفة والمبادرات المكثفة التي خرجت على الساحة الفترة الماضية.