الكشف الطبي بالمجان على ١٥٣٥ مواطنا في قافلة طبية بدمياط



‎تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلةال طبية التى تم اطلاقها فى ختام خطة شهر فبراير ٢٠٢٤ على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بعزب العرب بمركز فارسكور.

‎أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١٢ عيادة طبية بعدد ١٠ تخصصات وتردد عليها ١٥٣٥ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٣٣ حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١٨ حالة، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٢٣٦ حالة وفحص ٣٨ حالة بالأشعة و٣٢ حالة أخرى بالسونار وإجراء ٢٩٨ تحليل بمعمل الدم و٤٧ تحليل بمعمل الطفيليات،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ١٤٣مواطن.

‎ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

أختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية بالمحافظة، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة دمياط، بتقديم الخدمة الطبية لعدد ٨٩٥٧ منتفعة على مستوى المحافظة، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الاسرة الى جانب تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، خلال ١٠ أيام، بمعدل ٥ أيام لكل مرحلة شملت المرحلة الأولى عدد ٥ إدارات صحية بالمحافظة.