بالصور.. "الصحفيين" تنتظر اكتمال الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية وسط اقبال ضعيف للغاية

رصدت البوابة نيوز اقبال ضعيف للغاية، لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لاجتماعها العادي منذ الساعة العاشرة صباحًا لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية في ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة في تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة الموافق 1 مارس 2024، لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024، يأتي ذلك إعمالًا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.