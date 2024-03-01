مسرّب وثائق البنتاجون يغير اعترافاته

أظهرت وثائق قضائية أن الجندي جاك تيشيرا في سلاح الجو الأمريكي المتهم بتسريب وثائق سرية للغاية ونشرها عبر الإنترنت سيغيّر اعترافه ويقرّ بذنبه، ما قد يؤدي به إلى السجن لعقود.

وطلب المدعون العامون تغيير الاعتراف خلال جلسة الاستماع المقررة في 4 مارس القادم، حيث من المتوقع أن يؤكد تيشيرا إلغاء دفعه ببراءته.

وألقى القبض على تيشيرا في ماساتشوستس في أبريل بتهمة تنظيم التسريب الأكثر ضررا لوثائق سرية أمريكية خلال عقد، ويتعلق بعضها بالحرب في أوكرانيا.

يواجه تيشيرا حاليًا 6 تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني ونقلها، ويعاقب على كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

كما أنه متهم أيضًا بنشر الوثائق، التي يعود تاريخ بعضها إلى أوائل مارس 2023، على مجموعة دردشة خاصة على منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد".

وأثيرت الوثائق المسربة حينها قلق الولايات المتحدة حيال القدرات العسكرية لأوكرانيا في وجه القوات الروسية.

وكشفت الوثائق أيضًا عن نشاط تجسسي من واشنطن يبدو أنه على حليفتيها إسرائيل وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تفاصيل حساسة أخرى للغاية.



