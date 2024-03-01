غياب 11 لاعبًا بتشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

استبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 11 لاعباً من قائمة الفريق لمباراة يانج أفريكانز التنزاني اليوم بدوري أبطال أفريقيا، وتضم قائمة المستبعدين كلاً من: محمد الشناوي، محمود الزنفلي، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، كريستو وكريم نيدفيد.

وضم المدرب السويسري 21 لاعباً للقائمة، وهم :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسى تأو، كريم فؤاد، محمد مجدى أفشة، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أنتوني موديست، وسام أبو علي

وبذلك تشهد القائمة عودة أحمد نبيل كوكا بعد غياب عدة أسابيع للإصابة التي تعرض لها فى معسكر المنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

واختتم الأهلي مساء أمس ،الخميس، استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة فى دوري أبطال إفريقيا ، وخاض الفريق مرأنه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة فى بداية المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي.

وأسفر الاجتماع ألفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدى الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدى حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدى فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدى حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

ويلتقى الأهلي مع يانج أفريكانز فى السادسة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد النادي الأهلي الساعة الحادية عشر من صباح يوم 6 مارس المقبل موعداً للسفر للسعودية لخوض مباراة الزمالك المقرر لها 8 الشهر ذاته فى نهائي كأس مصر، واستقر الجهاز الفني للأهلي على التدريب مرتين فى السعودية استعداداً لخوض نهائي الكأس الذى يُقام لأول مرة خارج مصر.

محمد الشناوي، محمود الزنفلي، خالد عبد ألفتاح، عمر كمال، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، كريستو، كريم نيدفيد.