ads
الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بعد ارتفاع عدد الضحايا لـ30 ألف شهيد| «الصحة العالمية» تطالب بإنهاء العنف والمعاناة في غزة

الصراع في غزة
الصراع في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شددت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة على ضرورة وقف العنف في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى الـ 30 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 70 ألف آخرين بجروح. ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأحداث بأنها مذبحة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

 وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن صدمته لتقارير مقتل وجرح مئات الأشخاص خلال عملية نقل مساعدات، مشيرًا إلى أن الحاجة الماسة لوقف النار باتت مسألة حياة أو موت.

 كما أكدت وكالة الأونروا على ضرورة إتاحة الوصول للمساعدات دون عوائق، محذرة من استمرار تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

الأمين العام للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وقف فوري لإطلاق النار العنف في غزة