بعد ارتفاع عدد الضحايا لـ30 ألف شهيد| «الصحة العالمية» تطالب بإنهاء العنف والمعاناة في غزة

شددت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة على ضرورة وقف العنف في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى الـ 30 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 70 ألف آخرين بجروح. ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأحداث بأنها مذبحة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن صدمته لتقارير مقتل وجرح مئات الأشخاص خلال عملية نقل مساعدات، مشيرًا إلى أن الحاجة الماسة لوقف النار باتت مسألة حياة أو موت.

كما أكدت وكالة الأونروا على ضرورة إتاحة الوصول للمساعدات دون عوائق، محذرة من استمرار تدهور الوضع الإنساني في القطاع.