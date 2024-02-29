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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الخريطة الكاملة لـ«الراديو 9090» في رمضان 2024 (صور)

راديو ٩٠ ٩٠
راديو ٩٠ ٩٠
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أعلن الراديو 9090 اليوم، عن خريطته الخاصة ببرامج ومسلسلات شهر رمضان 2024، والتي تضم مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى المسلسلات الإذاعية المميزة والحصرية.

وتشمل الخريطة البرامج التالية:

- "صباحك ومطرحك" تقديم فادي إبراهيم وسالي سعيد، من الأحد إلى الخميس، الساعة 9 إلى 11 صباحا، على الهواء مباشرة.
- "فطارك مصري" مع الشيف حسن حسونة، في تمام الساعة 12:40 ظهرا. 
- "مكسرات لميس" مع الدكتورة لميس جابر، في تمام الساعة 1 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 صباحا. 
- "الظرفاء" تقدمه الإعلامية بسنت بكر، في تمام الساعة 1:10 ظهرا، ويعاد في 7:50 مساء.
- "عربيتك في رمضان" مع معتز عاطف، في الساعة 1:20 ظهرا، والإعادة 12:50 صباحا. 
- "لحظة صفا" من تقديم الدكتور أسامة الأزهري، في تمام 1:30 ظهرا، ويعاد في الساعة 2 صباحا. 
- مسلسل "زوجة تحت الطلب" بطولة الفنان والإعلامي محمد نشأت والفنانة ويزو، في تمام الساعة 2 ظهرا، ويعاد 12 صباحا.
- "عندما يحكي شهريار" تقديم رامي الحلواني وإيمان مختار، في تمام الساعة 2:30 ظهرا، ويعاد في تمام الساعة 7:30 مساء. 
- "عمارة الحاج رمضان" تقديم الإعلامي أحمد يونس، الساعة 2:40 عصرا، ويعاد 8:10 مساء. 
- "رمضان كريم وزيادة" للدكتور محمد رفعت، في تمام الساعة 2:50 عصرا، ويعاد 12:30 صباحا، على الراديو 9090.
- مسلسل "ميعاد مع إسعاد" تقديم الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في تمام الساعة 3 عصرا، ويعاد 1 صباحا.
- "كلام محترم" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، يبث 3:30 عصرا، ويعاد الساعة 7:40 مساء. 
- "الحكاية فيها هي" تقديم الإعلامية شيماء حافظ، في تمام الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:40 مساء. 
- مسلسل "جريمة نص النيل" بطولة أحمد العوضي ومي كساب، في تمام 4 عصرا، ويعاد الساعة 11:30 صباحا. 
- "مع آيات الله" تقديم مي إيهاب ومها مصطفى، في تمام الساعة 4:30 عصرا، ويعاد 12:30 ظهر اليوم التالي. 
- "الكورة في المدفع" للإعلامي إبراهيم عبدالجواد، الساعة 4:50 عصرا، ويعاد في 8:30 مساء. 
- فزورة "اعرف مين" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، يذاع الساعة 5 عصرا. 
- "ماركة مسجلة" للإعلامي محمد علي خير، الساعة 5:20 مساء، ويعاد 1:30 صباحا. 
- "كلم ربنا" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، في تمام الساعة 5:30 مساء، ويعاد 12 ظهر اليوم التالي. 
- "اللهم أعنا" للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في تمام الساعة 5:50 قبل موعد الإفطار مباشرة. 
- "حلي ودنك" الموسم الـ11 للإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الساعة 9 مساء من الأحد إلى الخميس في رمضان، ولمدة ساعة على الهواء مباشرة. 
- "الراديو بيضحك في رمضان" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء ولمدة ساعتين. 
- "مايفوتكش" تقديم الإعلامية عبير بسيوني، يعرض يوميا في تمام الساعة 10:15 مساء، ويعاد في 10:15 صباحا. 
- "ستوديو 9090" تقديم البرنامج نخبة من مذيعي الراديو المتميزين، كل من مينا عطا، إيمان مختار، حسام عصام، أحمد خيري، غدير حسان، هند جاد، محمود الفقي، عبير بسيوني، داليا الخطيب، رضوى حسن، رغدة الشيمي، ويعرض البرنامج من الإثنين إلى السبت من الساعة 10 مساء ولمدة ساعتين.

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الخريطه الكاملة لراديو ٩٠٩٠ رمضان ٢٠٢٤ برامج راديو ٩٠٩٠