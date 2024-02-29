فتح باب التقدم لمكافآت تشجيع النشر الدولى بجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق و د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، عن فتح باب التقدم لمكافآت تشجيع النشر العلمي الدولى للأبحاث والكتب التى تم نشرها خلال عام ٢٠٢٣ ، اعتباراً من ٣/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١م، وذلك طبقاً لما جاء باللائحة المعتمدة والمعلنة على موقع الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المكافآت تأتى في إطار تشجيع السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي الاهتمام بالبحث العلمي والنشر في الدوريات العلمية العالمية ذات السمعة العالية وتشجيعاً للمتميزين منهم ، من أجل اﻹرتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة ، مما يحقق لهم وللجامعة حضوراً علمياً عالمياً.

من جانبه أوضح د.إيهاب الببلاوى طريقة التقدم للمكافأة من خلال تقدم الباحث إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بملف كامل مستوفى الشروط والبيانات المطلوبة وذلك وفقاً للائحة مكافآت تشجيع النشر العلمي الدولى للأبحاث والكتب المعتمدة والمعلنة على موقع الجامعة .

وأشارت د.نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي ورئيس لجنة فحص الأبحاث المقدمة لمكافآت النشر العلمي إلى حرص الجامعة الدائم على بذل مجهودات واتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمى للوصول إلى مستوى مرموق عالمياً من خلال تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين .

كما استعرض د.نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة الخطوات التفصيلية للتقدم لمكافآت النسر الدولى من خلال تنزيل الباحث للائحة والإطلاع عليها وعلى النماذج الموجود بالملاحق ، ثم إدخال بيانات ماتم نشرة دولياً على نظام معلومات الجامعة لعام ٢٠٢٣ ، ويليها تعبئة النماذج المطلوبة وتسليمها لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومرفق بها إفادة مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ، وما يفيد التقدم اليكترونياً.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد الباحثين اللذين تقدموا العام الماضى للمكافآت ( ٤١٧ ) باحثاً من (١٢) كلية من كليات الجامعة المختلفة ، وكان عدد الأبحاث المقدمة (١٤١١) بحثاً ، وبفحص الأبحاث المقدمة لمكافآت النشر العلمى وتصنيفها من قبل اللجنة المشكلة ، تم قبول عدد ( ١١٦٤ ) بحثاً ورفض (٢٤٧) بحثاً ، كما تم الموافقة على صرف مبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ كإجمالى مبلغ مكافآت النشر الدولى بالجامعة