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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يهزم الداخلية بشق الأنفس في الدوري

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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فاز فريق الزمالك بنتيجة 1-0 على حساب فريق الداخلية، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب عمرجابر .

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع:  أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : ناصر منسي.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 15 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركز السابع عشر .

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