تفاصيل مقتل الخواجة حسني أقدم جواهرجي ببولاق أبو العلا في حادث سرقة

جريمة بشعة شهدتها منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، عندما تم العثور علي جثة حسني الخناجري بائع الذهب الشهير باسم الخواجة مهشم الرأس داخل محل الذهب الذي يمتلكه، وكذلك سرقة محتويات المحل من مجوهرات ذهبية.

وفي أقل من ٢٤ ساعة ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم الرئيسي وعدد من المشتبه بهم في واقعة مقتل الجواهرجي، ويناقش فريق من رجال مباحث القاهرة المشتبه فيهم للوقوف على حقيقة تورطهم في ارتكاب الجريمة.

وأكد مصدر مقرب من سير التحقيقات في القضية أن قائمة المسروقات تخطت الـ ٢٠٠ جرام ذهب؛ مضيفًا أن عاملا بمحل الجواهرجي عمره 18 عاما، اكتشف الجريمة وأدلى بأوصاف شخص حضر لشراء ذهب، وقتها.

شاهد عيان

أقر شاهد العيان الذي يعمل عاملا في محل الخواجة حسني، بقيام شخص بالدخول إلى المحل وطلب منه شراء علبة سجائر وعقب عودته، عثر على الخواجة حسني جثة هامدة، ووجود بعثرة في محتويات المحل وسرقة مجوهرات من داخله.

صورة غير حقيقية

في ذات السياق؛ نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن صورة يظهر خلالها عدد (6) من الملثمين والادعاء بارتكابهم واقعة سرقة أحد محال الصاغة بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيانها: «إن الصورة المشار إليها تعود لحادث سرقة أحد المحال التجارية بإحدى الدول الأجنبية عام 2021، وأن ذلك يأتى في إطار نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها".

وشهدت منطقة بولاق أبو العلا حادثًا مؤلمًا، حيث لقي جواهرجي يدعى حسني الخناجري.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا وسرقة محتوياته محله التي قدرت بالملايين، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلي مسرح الجريمة، وتم إجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق، وتم العثور علي جثة الجواهرجي الشهير باسم الخواجة حسني الخناجري وتبين اختفاء محتوياته من سبائك ذهبية ومجوهرات التي قدرت بملايين الجنيهات (جارٍ حصرها).

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود علي الحادث من أصحاب المحال المجاورة، وأسرة القتيل في محاولة للوصول لمعلومات لمرتكبي الجريمة، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت عن تعدي شخص بالضرب علي صاحب المحل ليسقط قتيلا، وتم نقل جثته إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وشيع جنازة الفقد الخواجة حسني عدد كبير من أفراد عائلته وأصدقائه ومحبيه وسط حالة من الحزن، بكنيسة العذراء الشرقية بالعباسية.

من جانبها؛ تقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة / حسني الخناجرى، وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة.