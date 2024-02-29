محافظ الإسكندرية الأسبق يوضح موعد انخفاض أسعار السلع

قال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق وعدًا بإعداد الدولة إصلاح هيكلي في الاقتصاد، من خلال استثمار أموال مشروع رأس الحكمة، بما يحقق التنمية في الدولة.

وتابع "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مجلس الوزراء حدد 1.3 مليار دولار لإدخال السلع الإستراتيجية من الجمارك، وإعفاء بعض السلع من الجمارك، وهذه محاولة لمعالجة التضخم وغلاء الأسعار المستمر، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن نزول الأسعار لن يحدث سريعًا، لأن بعض التجار قاموا بشراء السلع بأسعار مرتفعة، ولكن مع دخول السلع الجديدة سيحدث بالتدريج انخفاضا في الأسعار، وهذا قد يحدث مع بداية شهر رمضان المبارك.