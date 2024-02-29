"الإحصاء": 2.7% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى السودان خلال 2023

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتسجل 979.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 954.3 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 386.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.4 %.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %. وأهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام2023 :

1. منتجات مطاحن ( شعير ونشا وحبوب ) بقيمة 260 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 79 مليون دولار.

3. صابون بقيمة 49 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 47 مليون دولار.

5. ملابس مستعملة بقيمة 45 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2023

1. حيوانات حية بقيمة 164 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 115 مليون دولار.

3. حبوب وأثـمار زيتية بقيمة 93 مليون دولار.

4. لحوم بقيمة 10 مليون دولار.

وبلغـت قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بالسـودان 13.3 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وسجلت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 4 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 45 %.

وسجــل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلـغ عـدد المصــريين المتواجــديـن بدولــة السودان طبقــًا لتقديرات البعثة 15.300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.