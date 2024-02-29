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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بوجبا يواجه عقوبة تهدد بإنهاء مسيرته الكروية

بوجبا
بوجبا
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أعلنت السلطات الإيطالية إيقاف اللاعب الفرنسى بول بوجبا لاعب يوفنتوس، لمدة 4 سنوات بسبب إيجابية اختبار المنشطات الذى تعرض له فى ديسمبر من العام الماضى.
وكان مكتب المدعي العام في ديسمبر الماضي، قد تقدم بطلب معاقبة بوجبا بسبب فشله في اختبار المنشطات.
بوجبا وقع فى اختبار المنشطات بعد مباراة ضد أودينيزي بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي، تحديداً في أغسطس 2023، ووقعت عليه أقصى عقوبة، بسبب فشل الاختبار.
وقد تنهى تلك العقوبة مسيرة بوجبا داخل المستطيل الأخضر.

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