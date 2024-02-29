انطلاق فعاليات المؤتمر العربي للتدريب والتطوير من أجل الاستدامة

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العربي للتدريب والتطوير من أجل الاستدامة تحت شعار "مستقبل افضل – مستقبلنا المشترك "، بالتزامن مع رؤية مصر 2030 وتحقيق اهداف المبادرة الرئاسية التحضر الأخضر فى تنمية المجتمعات وتأهيل الشباب لسوق العمل والحث علي تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق المساواة و ذلك عن طريق محاور أساسية وهى التدريب والتوعية والتثقيف.

وجمع المؤتمر نخبة متميزة من المختصين فى مجالات عدة منها مجال التدريب والتطوير ، ومجال التنمية المستدامة، مجال الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والمشاريع الخضراء، الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمى، تمكين المرأة و المسؤولية المجتمعية، القانون و التنمية المستدامة، الصحة النفسية لخلق مجتمع سوي .

وعقد المؤتمر برئاسة، الدكتورة شرين الهوارى، استشاري التدريب ومهارات التواصل، عضو مجلس القومى للمرأة فرع جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن رؤساء شرف المؤتمر هم الدكتور، ياسر شحاتة، استاذ إدارة الموارد البشرية و التنمية المستدامة، رئيس قسم إدارة الاعمال بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة 6 اكتوبر، والسفير مصطفى الشربيني، رئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والمستدامة بالاكسو - جامعة الدول العربية ،سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر ٢٠٢٢، والدكتور، معتز ابوزيد محاضر مواد القانون العام - نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس، شريف الفخرانى، مستشار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتحول الرقمي.

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