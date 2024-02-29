بالصور.. وكيل تعليم الغربية يشهد نهائي بطولة المدارس الخاصة لكرة القدم بنين و"اليد" للبنات

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات بطولة المدارس الخاصة لكرةالقدم بنين، وكرة اليد للبنات والتي اقيمت علي ملاعب مدارس العهد الحديث الخاصة “لغات_عربي”.

وجاء ذلك بحضور ابراهيم هلهل مدير مدرسة العهد الحديث وثابت جرجس مدير مدرسة الفرير، وفتحي بندق ممثل لاصحاب المدارس الخاصة ومحمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية

شارك في البطولة مدرسة العهد الحديث الخاصة، مدرسة العهد الحديث الخاصة للغات، مدرسة الفرير، مدرسة طلعت حرب الخاصة، مدرسة كوين أوف بيس مدرسة جلورى البريطانية.

وأسفرت البطولة عن فوز فريق مدرسةالعهد الحديث عربي وفريق مدرسة الفريرالخاصة ببطولة كرة القدم.

كما فاز فريق مدرسة العهد الحديث للغات، وفريق مدرسة العهد الحديث عربي بالمباراة النهائية لكرة اليد.

وهنأ وكيل الوزارة الفرق الفائزة متنميا لهم دوام التوفيق والنجاح كما قدم التهنئة لمشرفي الفرق وهيئة الاشراف.

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