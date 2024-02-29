حبس سيدة تخصصت في سرقة كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي بالوايلي

أمرت جهات التحقيق، بحبس سيدة بتهمة سرقة كبار السن المترددين علي ماكينات الصراف الآلي في منطقة الوايلي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (ربة منزل "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم ، ومغافلتهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية عقب التحصل منهم على الرقم السرى، واعترفت بإرتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدت عن (مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها- مبلغ مالى) من متحصلات نشاطها.