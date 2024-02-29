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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تحاول السيطرة على منطقتين قرب باخموت

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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كشف إيليا يفلاش، المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية اليوم الخميس أن القوات الروسية تحاول السيطرة على منطقتي إيفانيفسكي وبوهدانيفكا قرب مدينة باخموت.

وأضاف: "يواصل الجيش الروسي التحرك نحو منطقتي إيفانيفسكي وبوهدانيفكا، مع استمرار القتال داخل المدينة، ويقصف باستخدام طائرات بدون طيار"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن روسيا تستخدم بنشاط مجموعات الهجوم Storm Z وStorm V، بالإضافة إلى أفواج وألوية البنادق الآلية. ونفذت القوات الروسية أمس الأربعاء ما يقارب 700 هجوم، ونفذوا ثماني اشتباكات قتالية في قاطع بخموت.

 

كما أفادت التقارير أن الجيش الروسي خسر في القطاع الشرقي 343 جنديًا بين قتيل وجريح و73 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال اليوم الماضي.

الجيش الأوكراني القوات الروسية باخموت