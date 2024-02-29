تترات مسلسلات رمضان 2024.. أصالة تغني "نعمة الأفوكاتو" ومدحت صالح في "إمبراطورية ميم"

أيام معدودة تفصلنا عن بدء الموسم الرمضاني الذي يشهد هذا العام منافسة قوية بين مطربي مصر والوطن العربي، بتقديم تتر الأعمال الدرامية الخاصة بالموسم الرمضاني التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الأعمال الفنية.

أصالة تغني تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تقدم المطربة أصالة تتر مسلسل "الأفوكاتو" والتي تحمل اسم "يا حظ"، من كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، وتوزيع: أماديو، وتقدم أغنية "الجوكر" دعاية إعلانية للعمل وهي من كلمات: حسام طنطاوى، ألحان: محمدي، توزيع: خالد نبيل، ميكس ماستر: هاني محروس.

يشارك في بطولة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

وائل الفشنى يغني تتر مسلسل "بيت الرفاعي"

يغني المطرب وائل الفشنى تتر مسلسل "بيت الرفاعي" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

نوال الكويتية تغني تتر مسلسل "صيد العقارب"

تعود المطربة الكويتية نوال إلى الدراما المصرية من جديد لتقديم تتر مسلسل "صيد العقارب"، الذي من المقرر عرضه على قنوات DMC و CBC خلال شهر رمضان 2024.

يشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" كل من غادة عبدالرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، منال سلامة، وآخرين من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مدحت صالح يغني تتر مسلسل "إمبراطورية ميم"

تعاقد المطرب مدحت صالح على غناء تتر مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

يشارك في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" كل من، خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل مأخوذ عن قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

محمود الليثي يغني تتر مسلسل "محارب"

يقدم المطرب الشعبي محمود الليثي تتر مسلسل "محارب" الذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد، وكشف منتج العمل من خلال تصريحات تلفزيونية: "مشاركة محمود الليثي في المسلسل، لن تقتصر على تقديم أغنية التتر فقط، بينما سوف يقدم عددًا من الرباعيات ضمن أحداث المسلسل، حيث يواصل تسجيلها في الفترة الحالية، ليدخل بعدها يسجل أغنية التتر".

يشارك في بطولة مسلسل "محارب" جانب حسن الرداد، كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين وآخرين، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.