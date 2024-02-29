المفتي يشارك طلاب "قادرون باختلاف" في تشجير المقر الجديد لجامعة سوهاج

شارك الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، طلاب "قادرون باختلاف" في بدء أعمال زراعة ١٠٠٠ شجرة بمقر الجامعة الجديد، بالتعاون مع مؤسسة هنجملها، بحضور نواب رئيس الجامعة ورئيس مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الأزهر والكنيسة والطلاب.

وأعرب النعماني عن سعادته بمشاركة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في تلك الفعاليات، مؤكداً حرص الجامعة علي حث وتشجيع ابنائها طلاب" قادرون باختلاف" من ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع ومساهمتهم في بناءه وفي الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية إيماناً بقدرتهم على تحمل الصعاب والنجاح رغم التحديات، مؤكداً حرص الجامعة واستمرارها فى تنفيذ توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر كحل يساهم في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنَّ مشاركة الجامعة في مبادرة «هنجملها» يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تتبناه الجامعة، نحو نشر ثقافة الاستدامة البيئية، وزيادة المساحات الخضراء؛ مؤكداً أنَّ الجامعة حريصة على المشاركة في جميع المبادرات المجتمعية التي تخدم المجتمع وتساعد في الحفاظ على البيئة.

وأضاف المهندس محمد سعيد قبطان رئيس مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة، أنه طبقاً للتعاون بين المؤسسة والجامعة سيتم زراعة ١٠٠٠ شجرة من أشجار الليمون والمانجو والتين والزيتون داخل الحرم الجامعي الجديد، موضحاً أن المؤسسة تهدف إلي المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء داخل المدن والقري الريفية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.