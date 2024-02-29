برلماني: الدولة المصرية حريصة بتوجيهات الرئيس على تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال حريصة على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكين ذوي الهمم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، فى مسارات العمل الوطني وتمكنيهم.

وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن حضور الرئيس السيسي فعاليات النسخة الخامسة من قادرون باختلاف دلالة قوية على هذا الاهتمام بهذه الشريحة وتعزيز حقوق المواطنة، لافتا إلى أن الدولة المصرية، وضعت ملف دعم ذوى الاحتياجات الخاصة والهمم فى صدارة اهتماماتها، وبذلت جهدًا كبيرًا فى العمل على ملف الحماية الاجتماعية لهم، قائلا: ذوي الهمم يعيشون بالفعل عصرا ذهبيا لهم في عهد الرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى قرار الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، وذلك لمواصلة اداء دوره وتنفيذ المهام الموكلة اليه ومنها الاجهزة التعويضية لذوي الهمم وغيرها.

واختتم النائب يسري المغازي، بالإشادة بالمبادرة الرئاسية دمج وتمكين متحدي الاعاقة وذلك لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، وهو ما يؤكد للجميع اهتمام الدولة المصرية بفئة ذوى الهمم وإيمان الرئيس بقدراتهم وتعزيز حقوق المواطنة بشكل عملي لهم.