ضبط هارب مطلوب جنائيا لتنفيذ حكم بالإعدام في قضية قتل بالهرم

تواصلت جهود أجهزة الأمن بالجيزة في ملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن وتطبيق القانون، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

حيث تم ضبط شخص محكوم عليه بالإعدام في قضية "قتل عمد وشروع فيه واستعراض قوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر"، حيث تمت عملية الضبط بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وفي سياق متصل، نجحت قوات المباحث في ضبط عاطل آخر بالجيزة، محكومًا عليه بـ 102 حكم مستأنف جزئيًا بإجمالي عقوبات بالحبس 19 سنة في قضايا تتعلق بـ "تبديد، هروب من المراقبة".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.