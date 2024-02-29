المشدد 3 سنوات لعامل في حيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح نارى ومواد مخدرة .



وكان قسم شرطة الأزبكية تلقي معلومات قيام سائق بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واحرز سلاحا ناريا دون تراخيص ومواد مخدرة .



وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات هدف الربح والاتجار غير مشروع والسلاح ناري بغرض الدفاع عن النفس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.