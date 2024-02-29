وش السعد.. شيكاغو تشهد تتويج بطل الإسكواش علي فرج بـ5 بطولات

تعد مدينة شيكاغو الأمريكية "وش السعد"، على البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأولى عالمياً، فى تتويجه بالألقاب العالمية فى عالم الأسكواش، بعد تحقيق أرقام قياسية هناك.

وتوج على فرج ببطولة شيكاغو المفتوحة للاسكواش 2024، على النيوزلندى بول كول، بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز حصد البطل الدجلاوى على فرج اللقب الـ39 فى مسيرته الاحترافية، وتسجيل رقم قياسى جديد لمتوسط النقاط: 2,495 نقطة.

واحتضنت مدينة شيكاغو على فرج فى تتويجه بـ 5 بطولات بلاتينية عالمية فى عالم الأسكواش، وجعلته يتربع على عرش الأسكواش، والتى جاءت كالتالى:

1- 2019 لقب بطولة العالم.

2- 2020 لقب بطولة شيكاغو.

3- 2021 لقب بطولة العالم.

4- 2023 لقب بطولة العالم.

5- 2024 لقب بطولة Windy City.