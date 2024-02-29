لرصد سلبيات تعيق العملية التعليمية.. إحالة مدرسة بالكامل للتحقيق في بورسعيد

أحال الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، مدرسة الفاتح الابتدائية بنطاق إدارة شمال التعليمية، بكامل إدارتها والمدرسين، للتحقيق بمعرفة قسم الشئون القانونية بالإدارة لما رصده من سلبيات تعوق انتظام العملية التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة، خلال زيارته المفاجئة للمدرسة، على عدم التهاون مع المقصرين مع منح فرصة أخيرة لإعلاء مصلحة الطالب والعمل على تحقيق الانضباط والتزام الطلاب والمعلمين بالحضور.

وأكد أن سلسلة الجولات التفقدية ستستمر لإعادة الانضباط مرة أخرى بجميع مدارس المحافظة.